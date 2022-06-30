В Лисичанську битви, найімовірніше, зосереджені навколо нафтопереробного заводу, який знаходиться в 10 кілометрах від центру міста. А на півночі Донецької області ворог намагається оточити ЗСУ, просуваючись з боку Ізюма.
Такою інформацією поділилася британська розвідка в ранковому зведенні про ситуацію на фронті в Україні.
"Українські сили продовжують утримувати свої позиції в місті Лисичанськ після відходу з Сєвєродонецька. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо нафтопереробного заводу в Лисичанську, в 10 кілометрах на південний захід від центру міста", — повідомили в британській розвідці.
Згідно з даними у зведенні, окупанти також реалізовують підхід "повзучого охоплення" з напрямку Попасної. Таким способом вони хочуть уникнути масштабного форсування Сіверського Дінця в цьому районі.
У Донецькій області ворог досягає незначних успіхів на оперативному рівні. Росіяни намагаються оточити українських захисників на півночі регіону, рухаючись з боку Ізюма.
На думку британської розвідки, здатність ЗСУ вести затяжні бої, а потім організовано відводити війська до моменту оточення буде ключовим фактором у результаті військової кампанії.
Нагадаємо, у ранковому зведенні 30 червня Генштаб відзвітував про успіхи українських захисників на Донбасі. Вони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Клинове, Новолуганське, Павлівка та в напрямку Вуглегірської ТЕС. Наші підрозділи також захистилися від ворожих штурмів в Харківській і Херсонській областях, а на острові Зміїний ударили по росіянам.
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