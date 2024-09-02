На думку експерта, бої у полях під Покровськом триватимуть тиждень-два, а потім розпочнеться битва за саме місто.

За тиждень-два ворог дійде до околиць Покровська після боїв у полях. Про це ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий сказав в ефірі на Radio NV.

Експерт сказав, що не можна говорити про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку у сенсі зупинення просування ворога.

"Єдина ділянка, на якій ворог продовжує просуватися, - це власне якраз і є Покровськ", - сказав Дикий. Відео дня

За його словами, на Покровській ділянці фронту справи реально погані.

"Саме на Покровській - справи дуже погані. Вже навіть на сусідніх Часовоярській і Торецькій - набагато ближче якраз до цього формулювання, яке насправді я не люблю, але воно вже прижилось - саме про "стабільність". Там стабільно жорстко рубаються за кожен метр, і просування ворога там якщо і є, то вкрай повільне. А на інших ділянках фронту або нема просування, або є наше просування, як наприклад, на Лиманській ділянці", - сказав Дикий.

Він відзначив, що важливо розуміти, що під Покровськом бої тривають ще в полях - нині від лінії фронту до міста відстань складає 10 км.

"Звичайно, що це дуже близько. Це означає, що по місту вже прилітає усе. 10 кілометрів - це не дістають тільки міномети. А будь-яка ствольна артилерія дістає, не кажучи вже про "гради", про що завгодно. Тобто, насправді, місто вже стало фактично фронтовим. І мій прогноз стосовно боїв в полях під Покровськом, я спеціально акцентую - це ще не бої за Покровськ, мій прогноз з приводу боїв в полях під Покровськом песимістичний - я не думаю, що ми їх там довго зможемо стримати. Тиждень-два", - каже Дикий.

У цьому зв'язку він наголосив, що цивільних з Покровська треба евакуювати.

"На жаль, Покровськ, як тилове місто, ми реально втрачаємо. Це слід визнати. Людей треба вивозити. Всіляко сприяти евакуації", - сказав Дикий.

Він зазначив, що росіяни просуваються до Покровська з максимальною швидкістю і скоро, мабуть, вийдуть на околиці міста. Водночас, на його переконання, з цього факту не витікає, що вони його швидко візьмуть.

"Ми завжди дуже сильні в боях у міській забудові. Взагалі, в міській забудові тримати оборону набагато краще, ніж у чистому полі. Коли кожний будинок фактично стає природним таким укріпленням, коли кожний підвал є сховищем - це абсолютно інша історія, коли у тебе земляні траншеї, а зверху летять КАБи", - наголосив Дикий.

Він зазначив, що місто можна зруйнувати керованими авіаційними бомбами, але на це піде час.

"Нагадаю, Бахмут росіяни брали 10 місяців. І поклали за Бахмут стільки, що після тієї історії "вагнери" повстали. Авдіївку, значно меншу за Бахмут, росіяни брали чотири місяці", - відзначив Дикий.

Він вважає, що Силам оборони України практично неминуче доведеться приймати бій у Покровську, що, власне, буде битва за Покровськ у міській забудові.

"Але, ця битва у міській забудові може тривати місяцями, і коштувати ворогу всіх тих останніх людських резервів, які у нього лишились. Оце може дійсно стати однією з фінальних битв, принаймні у цій частині нашої війни", - резюмував Дикий.

Битва за Покровськ - останні новини

1 вересня видання The Telegraph писало, що російські окупаційні війська просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Припускалося, що вже у вересні Україна може втратити Покровськ, адже дії окупантів загрожують оточенням великих ділянок українського фронту.

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в останні два дні російські загарбницькі війська не просувались на Покровському напрямку.

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