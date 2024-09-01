Дії окупантів загрожують оточенням великих ділянок українського фронту.

Російські окупаційні війська просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Вже у вересні Україна може його втратити, пише The Telegraph.

За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на п'ять миль (біля 8 кілометрів, – ред.) у напрямку міста. Окупанти наступають вздовж залізничної колії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти.

До минулого вівторка вони захопили третину Новогродівки – міста, розташованого на цій залізничній лінії. До п'ятниці Новогродівка повністю впала. Зараз росіяни намагаються обійти передмістя Мирнограда, де міське середовище може їх сповільнити.

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"Вони намагаються прорватися через цей фланг, по суті, вздовж траси на Покровськ, і їм це вдається, і дуже успішно", – розповів один з українських командирів у коментарі виданню.

Український Центр оборонних стратегій прогнозує, що росіяни, ймовірно, досягнуть міста до середини вересня. Для України це не дуже хороші новини, наголошують автори матеріалу.

Покровськ є стратегічним вузлом, через який проходять автомобільні та залізничні шляхи, що забезпечують життєдіяльність українського гарнізону, який утримує фронт в інших частинах Донецької області. Найбільш пряма дорога між Покровськом і Костянтинівкою вже занадто небезпечна для використання і, ймовірно, буде перекрита в найближчі дні або тижні.

"Якщо Покровськ впаде, це серйозно ускладнить логістику для українських військ навколо Торецька, Часового Яру та "фортечної" агломерації Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки", – пояснює видання.

Росіяни також розширюють свої угруповання на флангах. У четвер повідомлялося про бої на околицях Селидового – міста на південний схід від Покровська.

На схід від міста, зліва від українських сил, окупаційні війська увійшли в Красний Яр і Гродівку. Ці кроки загрожують оточенням великих ділянок українського фронту на півночі, навколо Торецька, і на півдні, навколо Курахового.

"Іншими словами, росіяни готові захопити значну територію Донецької області – одна з їхніх заявлених цілей війни – що ставить під загрозу решту українських плацдармів і загрожує наступом у напрямку Дніпра [...] Однак, битва ще не завершилася. Українські джерела стверджують, що росіяни несуть рекордні втрати на Покровському напрямку і що вони не зможуть довго витримувати нинішні темпи просування", – пише The Telegraph.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад 900 днів. Російські війська поступово просуваються на сході.

За даними проєкту DeepState, окупанти захопили Парасковіївку на Донеччині. Крім того, ворог просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці (Донецька область) та біля Піщаного (Харківська область).

Загалом від початку доби, 31 серпня, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському (30), Курахівському (28) та Купʼянському (25) напрямках.

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