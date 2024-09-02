Про відповідну інформацію доповів Зеленському Гол\овнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в останні два дні російські загарбницькі війська не просувались на Покровському напрямку. Як передає кореспондент УНІАН, така заява пролунала у Запоріжжі під час спільної пресконференції українського президента з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави зазначив, що достатньо велика кількість російських військових перекинуті із окупованої частини півдня України – Запорізької області та Херсонщини, в Курську область РФ. Він додав, що операція Сил оборони України на ворожій території "виконує свої завдання і йде за планом".

"Що стосується складнощів на Покровсько-торецькому напрямку - так, ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що ми бачимо, що там складно. Там і були зосереджені найбільші бойові російські бригади на цьому напрямку, тому що це завжди була головна ціль (росіян) – Донбас. Повністю тотальна окупація Донбасу – Донецької і Луганської областей", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Водночас, як зазначив глава держави, він мав розмову з головкомом Олександром Сирським щодо ситуації на фронті.

"На Покровському напрямку, як би не було складно, дві доби просування немає. Це те, що мені доповів головком", – сказав Зеленський.

Окремо президент додав, що в рамках Курської операції поповнюється обмінний фонд, розпочалися обміни військовополоненими.

"І не просто так. У нас є обміни через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців і дівчат, які знаходяться у полоні. Ми захопили більше 600 людей, і є ким міняти наших", – сказав Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські окупаційні війська з кожним днем просуваються до Покровська – одного з ключових міст Донецької області. До війни там проживало 80 тисяч людей. Щоб уповільнити противника, вугільна шахта міста, де видобувалося "чорне золото", відправила шахтарів рити чотири лінії окопів на околиці Покровська.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 2 вересня, станом на 16:00 на фронті відбулося вже 105 бойових зіткнень. Тільки на Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: