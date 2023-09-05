Українським військовим вдалося взяти одразу чотири позиції росіян й наробити багато "біди" ворогові після повернення в стрій.

Під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту бійці 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" провели сплановану операцію після офіційного повернення на фронт. За її результатом, штурмом вдалося взяти одразу чотири позиції росіян.

Це відбулося 23 серпня, повідомили в "Азові". Зазначається, що під час операції відзначились бійці 1-го батальйону спецпризначення та бригадної артилерії.

Військовим силами артилерії та під час стрілецьких боїв вдалося знищити 13 російських окупантів та поранити ще 12. Крім того, бійці бригади також взяли в полон двох військових РФ, які були передані відповідним структурам для проведення подальших обмінів.

"В результаті наступальної операції вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту", - уточнили у бригаді.

Останні новини щодо втрат РФ та боїв на українському фронті

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 560 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 265 тис. 680 своїх військових.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та мають певний успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка. Там сили оборони наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

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