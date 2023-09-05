Зокрема, знищено 38 артилерійських систем і 31 безпілотник противника.

Сили оборони України за минулу добу відправили у пекло 560 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2023 року орієнтовно склали близько 265 тис. 680 осіб.

Крім того, ворог втратив:

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танків ‒ 4489 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7),

артилерійських систем – 5649 (+38),

реактивних систем залпового вогню – 747 (+6),

засоби ППО ‒ 504 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26),

спеціальна техніка ‒ 851 (+4).

При цьому кількість знищених літаків, гелікоптерів крилатих ракет, кораблів та катерів не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 4 вересня, на фронті відбулось 29 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, а Мар'їнському - Сили оборони стримують ворога в районі Мар’їнки.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними американських аналітиків ISW, бійці Сил оборони після прориву першої лінії оборони ворога на Запоріжжі розширюють пролом, який там утворився. Тепер вони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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