Прорив українських військ на цій ділянці фронту розширюється.

Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, інформує Military Media Center. За його словами, Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

"У напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник, уникаючи деталей.

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Ситуація на південному фронті

Наприкінці серпня ЗМІ поширили інформацію, що ЗСУ вдалося прорвати ділянку основної лінії російської оборони на південному фронті.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зауважив, що ворожі війська витратили 60% часу та ресурсів на будівництво першої лінії. Водночас на будівництво другої та третьої ліній оборони пішло по 20%. При цьому генерал підтвердив, що українські війська знаходяться між першою та другою лініями.

Як повідомляє ISW, бійці Збройних сил України після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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