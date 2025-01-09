Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два види дронів.

Майстри спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони виявили та знищили російську гарматну позицію у Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУР та показал відповідні кадри. "Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та трьома FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

ЗСУ 8 січня нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Харцизьк Донецької області. Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Також вночі 8 січня Сили оборони атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Мінборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім того, 4 січня, далекобійні дрони СБУ уразили найбільший в РФ торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області. Один з дронів влучив в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

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