"Щупальці" Кракена виявилися досить довгими.

Українські бійці роблять все, щоб захистити нашу країну. У неділю, 5 березня, в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрона знищили автономну вежу спостереження.

Так, окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України спецпідрозділ Kraken за допомогою дрона-камікадзе знесли автономну вежу спостереження" Гренадер " у Брянській області РФ.

На опублікованих кадрах видно, як дрон врізався у вежу, після чого стався вибух. Ймовірно, українські бійці зробили спостережний пост росіян непридатним для використання найближчим часом.

Відео дня

Стуація на фронті станом на 5 березня - що відомо

Українські льотчики завдали 10 ударів по місцях дислокації російських військ і техніки. У свою чергу загарбники завдали 23 авіа і чотири ракетних удари, а також більше 20 разів вдарили з РСЗВ. Основний зусилля окупанти зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За словами представника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексія Дмитрашковського, що росіяни намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Вас також можуть зацікавити новини: