Противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Українські військові штурмували селище Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області", - сказано в повідомленні Луганської обласної військової адміністрації.

При цьому зазначається, що в ході штурму ворога було вибито з населеного пункту. Противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

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Ситуація на Луганщині: деталі

Українські воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Аналітики ISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

У напрямку тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області Сили оборони України за тиждень просунулися вперед на понад 2 кілометри.

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