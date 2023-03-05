Тільки за добу на цій ділянці було 55 штурмів.

Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції у Донецькій області. Так, ворог намагається знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону. За його словами, за добу противник здійснив 55 штурмів.

"Роблячи аналітику з дій ворога, можна сказати, що 55 штурмів за вчора і сьогоднішні ранкові штурми наших позицій можуть свідчити про те, що ворог має на меті знайти шпарину для того, щоб зайти саме на цьому напрямку - між Мар'їнкою та Авдіївкою", - заявив Дмитрашковський.

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Війна в Україні - останні новини

За останніми даними, втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 153 120 окупантів.

Противник продовжує вести наступ на Бахмутському, Шахтарському, Лиманському, Авдіївському й Куп’янському напрямках. За добу захисники української держави відбили понад 130 атак росіян.

Авіація Сил оборони 5 березня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

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