Командувач прокоментував успіхи однієї зі своїх бригад.

Бійці Нацгвардії епічно відпрацювали по міномету 2Б9 "Васильок", який армія РФ намагалася використовувати на Бахмутському напрямку.

Ролик ліквідації техніки росіян показало МВС в Telegram. Як уточнив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, в кадрі працює бригада швидкого реагування "Рубіж".

"Це робота нашої бригади швидкого реагування "Рубіж". Влучно і планомірно очищаємо наші землі", - вказав він.

Також разом с мінометом вдалося знищити боєкомплект окупантів.

ЗСУ знищили цього ранку російський вертоліт

Нагадаємо, вже зранку 9 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ще один успіх нашої армії: на одному з напрямків фронту вдалося збити вертоліт РФ. Наразі його тип встановлюють. На цій хвилі відомство з самого ранку нагадало українцям, що перемога буде за нами.

Також стало відомо, що загальні втрати авіації ворога сягають 315 літаків та 312 гелікоптерів.

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