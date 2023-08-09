Українські захисники та захисниці за минулу добу, 8 серпня, знищили 820 російських загарбників.
Як повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 09 серпня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 251 тис. 620 осіб.
Крім того, Сили оборони знищили:
- танків ‒ 4262 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 8290 (+12);
- артилерійських систем – 5013 (+17);
- реактивних систем залпового вогню – 711 (+2);
- засоби протиповітряної оборони ‒ 469 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 312;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17);
- крилаті ракети ‒ 1377;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19);
- спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів та змогли висадити до семи катерів ще до атаки російської артилерії.
За даними ЦНС, російські окупанти бережуть підготовлені війська, а тому на штурми спочатку кидають замість них в'язнів та щойно мобілізованих.