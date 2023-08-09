Також знищено 17 безпілотників, 17 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин і 8 танків.

Українські захисники та захисниці за минулу добу, 8 серпня, знищили 820 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 09 серпня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 251 тис. 620 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили:

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танків ‒ 4262 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 8290 (+12);

артилерійських систем – 5013 (+17);

реактивних систем залпового вогню – 711 (+2);

засоби протиповітряної оборони ‒ 469 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 312;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17);

крилаті ракети ‒ 1377;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19);

спеціальна техніка ‒ 742 (+5).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів та змогли висадити до семи катерів ще до атаки російської артилерії.

За даними ЦНС, російські окупанти бережуть підготовлені війська, а тому на штурми спочатку кидають замість них в'язнів та щойно мобілізованих.

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