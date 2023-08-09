ЗСУ успішно знищують ворога на фронт / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники та захисниці за минулу добу, 8 серпня, знищили 820 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 09 серпня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 251 тис. 620 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили:

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  • танків ‒ 4262 (+8) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 8290 (+12);
  • артилерійських систем – 5013 (+17);
  • реактивних систем залпового вогню – 711 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 469 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 312;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17);
  • крилаті ракети ‒ 1377;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19);
  • спеціальна техніка ‒ 742 (+5).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів та змогли висадити до семи катерів ще до атаки російської артилерії.

За даними ЦНС, російські окупанти бережуть підготовлені війська, а тому на штурми спочатку кидають замість них в'язнів та щойно мобілізованих.

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