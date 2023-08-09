Сили оборони України сьогодні збили вертоліт російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Водночас, тип вертольота наразі встановлюється.
"Вистоїмо і переможемо!", - додали у Генштабі.
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Як відомо, за даними Генштабу, раніше, починаючи з 24 лютого 2022 року, Збройними силами України було збито 312 російських гелікоптерів і 315 літаків.
Попереднього разу, 7 серпня, українські військові знищили російській гелікоптер Ка-52 в районі Роботиного Запорізької області. За даними з відкритих джерел, один такий гелікоптер коштує 16,1 млн доларів або 484 млн рублів.