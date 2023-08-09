Наразі його тип встановлюють.

Сили оборони України сьогодні збили вертоліт російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, тип вертольота наразі встановлюється.

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"Вистоїмо і переможемо!", - додали у Генштабі.

ЗСУ знищили понад п'ятсот одиниць авіації армії РФ в Україні

Як відомо, за даними Генштабу, раніше, починаючи з 24 лютого 2022 року, Збройними силами України було збито 312 російських гелікоптерів і 315 літаків.

Попереднього разу, 7 серпня, українські військові знищили російській гелікоптер Ка-52 в районі Роботиного Запорізької області. За даними з відкритих джерел, один такий гелікоптер коштує 16,1 млн доларів або 484 млн рублів.

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