Ворожі цілі "відпрацювала" оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Бійці Служби безпеки України знищили на Сході нашої держави російську станцію спостереження "Муром-М", а також шість одиниць ворожої бронетехніки.

Як повідомили в СБУ, ворожі цілі "відпрацювала" оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових", - йдеться в повідомленні.

Серед знищеної російської бронетехніки - чотири ворожі БМП-2, два багатоцільових транспортера-тягача (МТЛБ) разом із 16 членами екіпажу. Також "відмінусовано" ворожий мінометний розрахунок.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові на Таврійському напрямку за добу ліквідували понад дві роти російських окупантів і знищили майже 50 одиниць ворожої військової техніки. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом неділі, 18 червня, українські захисники ліквідували 630 російських окупантів. Загальні ж втрати ворога з початку широкомасштабної війни сягнули близько 220 тисяч 450 осіб.

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