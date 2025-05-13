Військові оприлюднили відео, на якому ворожа техніка перетворюється на смолоскип.

Сили оборони України знищили на фронті російську РСЗВ "Ураган-1" та новітній комплекс БУК-М3, вартість якого приблизно 45 млн доларів. Про це повідомляють у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Йдеться, що військові цього підрозділу Збройних сил України ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі. Також перетворено на брухт реактивну систему залпового вогню "Ураган-1".

Бійці пояснюють, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом", - наголошують у ССО.

На відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити як пересувається російська техніка, а потім, після влучних ударів фахівців ССО, перетворюється на смолоскип.

Війна в Україні - знищення російської техніки

Як писав УНІАН, оператори 412 полку "NEMESIS" на одному з ключових напрямків фронту завдали удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3" - одному з ключових елементів протиповітряної оборони російських окупантів. В результаті, установка зазнала критичних пошкоджень, що унеможливили її подальше використання. Йшлося, що ця зенітно-ракетна установка середнього радіуса дії призначена для знищення повітряних цілей, в тому числі літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

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