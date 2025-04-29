Як розповів льотчик, ця атака була на світанку, тож він чітко бачив ціль у прицілі.

Повітряні сили показали бойову роботу пілота винищувача Міг-29 по російському ударному дрону "шахед". Відео опублікувало Повітряне командування "Захід".

"Denfix – льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Одне з його завдань – знищення російських крилатих ракет та ударних дронів. Ворог збільшує їх кількість під час своїх атак. Для відбиття ракетних ударів залучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація", - йдеться у публікації.

Росіяни, як правило, атакують Україну "шахедами" вночі, але останнім часом атаки здійснюють й вранці. На рахунку цього пілота - понад два десятки знищених цілей. Він зазначив, що виявляти і знищувати дрони засвітло легше.

"На відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі", – прокоментував пілот.

Атаки Росії на Україну

Як відомо, від початку мирних переговорів, які очолили Сполучені Штати Америки, Москва не припиняла обстрілювати Україну. Також Кремль відмовляється піти на повне припинення вогню, на яке вже зголосився Київ.

Після чергової жорстокої атаки, внаслідок якої в Святошинському районі Києва загинули 12 людей та постраждали ще 90, американський президент Дональд Трамп закликав Путіна зупинитися та піти на переговори.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному з інтерв'ю відповів, що загарбницька армія Російської Федерації продовжить бити по Україні.

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