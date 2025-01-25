Завдано точного удару по ворожому комплексу ППО.

Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", унеможливили його подальше використання.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем Збройних сил України у Telegram.

Зазначається, удар нанесено по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.

"Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 000 000$", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливили його подальше використання.

У відео сказано, що цей комплекс середнього радіусу дії призначений для знищення повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, БПЛА та крилаті ракети.

Що ще відомо про знищення ворожих цілей

Як повідомляв УНІАН, для операторів 412-го полку "NEMESIS" це вже не перший знищений такий ворожий комплекс. 30 грудня 2024 року Cили безпілотних систем Збройних сил України повідомили, що було знищено російську вогневу установку 9А310М1-2 зенітного ракетного комплексу "БУК-М1-2".

Зазначалося, що цих втрат російські окупаційні війська зазнали на Запорізькому напрямку і що це ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря.

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