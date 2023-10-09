Знищено РСЗВ, живу силу, спецтехніку, автомобілі та засіб РЕБ противника.

Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують працювати на Запорізькому напрямку, за декілька днів вони уразили артустановки, РСЗВ, живу силу та засіб РЕБ російських окупантів.

Відповідне відео опублікував перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Завдяки професійно проведеній воїнами ССО розвідці, артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони вразили лише за кілька днів артустановки, РСЗВ, живу силу, спецтехніку, автомобілі та засіб РЕБ противника", - заявив він у коментарі до відео.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

За даними Генштабу, також захисники нашої держави на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади й успішно уражають тили загарбників.

На Мар’їнському й Авдіївському напрямках супротивники здійснили близько 15 атак біля Мар’їнки, Новомихайлівки й Авдіївки Донецької області й зазнали невдач.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області. На Бахмутському напрямку відбито атаки загарбників північніше Андріївки, Кліщіївки й Богданівки.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

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