Наші захисники ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, зазначили у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ 2023 триває, і стало відомо, що українські воїни мають частковий успіх у Запорізькій області та на Бахмутському напрямку.

Наші захисники продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у понеділок вранці, 9 жовтня.

"Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - зазначається у повідомленні.

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За даними Генштабу, також захисники нашої держави на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади й успішно уражають тили загарбників.

Важливі новини - контрнаступ українських сил триває

Генштаб ЗСУ вранці 8 жовтня повідомив, що Сили оборони нашої держави продовжують наступати на Бахмутському й Мелітопольському напрямках, знищують окупантів та крок за кроком звільняють наші тимчасово захоплені землі й закріплюються на досягнутих рубежах.

РФ на нашій території зазнає колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 8 жовтня 2023 року становлять приблизно 282 тис. 280 загарбників.

Військовий експерт Роман Світан говорив, що ворог намагається наступати на найнезручнішому з точки зору геології Куп'янському напрямку, оскільки має змогу туди перекидати багато боєприпасів.

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