Російські війська почали повторне мінування раніше розмінованих територій, щоб порушити логістику ЗСУ.

Окупанти активізують мінні роботи на запорізькому напрямку, щоб порушити логістику ЗСУ та уповільнити просування українських сил на заході області. повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Російські воєнкори стверджують, що російські війська почали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботино-Вербове. Воєнкори стверджують, що в останні дні інтенсивні російські зусилля з мінування і розмінування порушили рух важких українських вантажів і обладнання в цих районах", - відзначають аналітики.

Також, за твердженням аналітиків, російські війська активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути оборону України і розділити зусилля ЗСУ.

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"Прес-секретар Таврійської групи військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок", - зазначають в ISW.

Аналітики також відзначають, що на військові операції на фронті почало впливати погіршення погодних умов.

"Російські воєнкори стверджують, що погіршення погодних умов на Бахмутському та Запорізькому напрямках впливає на українські наступальні операції, а також на російську повітряну розвідку", - зазначили аналітики.

У той же час прес-секретар Східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що погана погода може вплинути на роботу безпілотників і авіації, але погода не зупинить контрнаступ України.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти за минулу добу атакували на п'яти напрямках фронту. Зафіксовано 33 бойових зіткнення.

Зокрема, на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 13 атак окупантів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас на Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по кількох населених пунктах у Запорізькій області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 25 населених пунктів.

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