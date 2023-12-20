Унаслідок вогневого ураження склад БК та БМ-21 "Град" противника знищено вщент.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також польовий склад реактивних снарядів. Про це ССО повідомили у Telegram.

Зазначається, що оператори ССО скоригували по ворожим цілям вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження склад БК та БМ-21 "Град" противника знищено вщент", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби втрати Росії в Україні значно зросли й перетнули нову "червону лінію" - тепер ліквідованих окупантів вже понад 349 тисяч.

За минулу добу знищено 890 ворогів, і загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022-го до 20 грудня поточного року орієнтовно склали 349 тисяч 190 осіб. Також ліквідовано 23 ворожих бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 16 танків, дві реактивні системи залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ліквідована одна крилата ракета супротивника, три одиниці спецтехніки й 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

В операційній зоні військ "Таврія" минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаударів, провели 60 бойових зіткнень та здійснили 981 артилерійський обстріл.

Ворог збільшив кількість артобстрілів, але українська артилерія гідно відповідає та ефективно нищить загарбників. Загальні втрати живої сили ворога склали 461 особу. Також Силами оборони України знищено 25 одиниць військової техніки ворога.

Зокрема, йдеться про 4 танки, 13 бойових броньованих машин (серед яких - БТР-82), 2 артсистеми (серед яких - САУ 2С5 "Гіацинт-С") та 4 автомобілі. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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