Упродовж минулої доби втрати Росії в Україні значно зросли й перетнули нову "червону лінію" - тепер ліквідованих окупантів вже понад 349 тисяч.
За минулу добу знищено 890 ворогів, і загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022-го до 20 грудня поточного року орієнтовно склали 349 тисяч 190 осіб, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook.
За відомостями Генштабу, ще ліквідовано 23 ворожих бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 16 танків, дві реактивні системи залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також ліквідована одна крилата ракета супротивника, три одиниці спецтехніки й 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Нагадаємо, втрати ворога на 19 грудня 2023 року становили приблизно 348 300 окупантів.
Важливі новини України - сьогодні це варто знати про війну
Раніше видання Foreign Policy писало, що на тлі зупинення українського контрнаступу та проблем зі схваленням фінансування допомоги Україні в Конгресі США, деякі аналітики почали говорити про поворотний момент у війні, який може призвести до поразки України і перемоги РФ. Хоча ситуація на фронті все ще далека від жахливої, вона може швидко погіршитися за відсутності значної військової підтримки з боку США.
У разі перемоги росіян у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття, прогнозує видання.