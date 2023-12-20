Упродовж доби ліквідовано, зокрема, багато ворожих танків та бойових броньованих машин.

Упродовж минулої доби втрати Росії в Україні значно зросли й перетнули нову "червону лінію" - тепер ліквідованих окупантів вже понад 349 тисяч.

За минулу добу знищено 890 ворогів, і загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022-го до 20 грудня поточного року орієнтовно склали 349 тисяч 190 осіб, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook.

За відомостями Генштабу, ще ліквідовано 23 ворожих бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 16 танків, дві реактивні системи залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Також ліквідована одна крилата ракета супротивника, три одиниці спецтехніки й 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Нагадаємо, втрати ворога на 19 грудня 2023 року становили приблизно 348 300 окупантів.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати про війну

Раніше видання Foreign Policy писало, що на тлі зупинення українського контрнаступу та проблем зі схваленням фінансування допомоги Україні в Конгресі США, деякі аналітики почали говорити про поворотний момент у війні, який може призвести до поразки України і перемоги РФ. Хоча ситуація на фронті все ще далека від жахливої, вона може швидко погіршитися за відсутності значної військової підтримки з боку США.

У разі перемоги росіян у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття, прогнозує видання.

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