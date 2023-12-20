За минулу добу на Таврійському напрямку було знищено понад 40 російських загарбників.

На Таврійському напрямку українська артилерія гідно відповідає на збільшення артилерійських обстрілів з боку російських окупантів. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Тарнавський зазначив, що в операційній зоні військ "Таврія" минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаударів, провели 60 бойових зіткнень та здійснили 981 артилерійський обстріл.

За його словами, ворог збільшив кількість артобстрілів, але українська артилерія гідно відповідає та ефективно нищить загарбників.

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"Загальні втрати живої сили ворога склали 461 особу", - зазначив Тарнавський.

Також Силами оборони України знищено 25 одиниць військової техніки ворога.

Зокрема, йдеться про 4 танки, 13 бойових броньованих машин (серед яких - БТР-82), 2 артсистеми (серед яких - САУ 2С5 "Гіацинт-С") та 4 автомобілі. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Вчора було відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

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