Кожен четвертий українець змушений був покинути свій дім через російське військове вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Днями українська влада повідомила, що з липня 2022 року було евакуйовано 139 000 жителів Донецької, Харківської та Херсонської областей, які опинилися в зонах бойових дій. У британській розвідці зазначили, що це лише мала частина тієї трагедії, яка спіткала український народ.
"За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями і більше п'яти мільйонів внутрішньо переміщеними особами. При довоєнному населенні в 44 мільйони чверть українців змушені покинути свої будинки в результаті вторгнення Росії", – йдеться в повідомленні.
Українські біженці - останні новини
На думку Володимира Зеленського, чи варто зараз повертатися в Україну – це самостійне рішення кожного українського біженця. Президент висловив упевненість, що після закінчення війни всі біженці повернуться додому.
Тим часом чиновники попереджають, що післявоєнний план відновлення України багато в чому буде спиратися на демографічну ситуацію. Програма відновлення конкретного населеного пункту буде враховувати, скільки населення в ньому фактично залишилося і скільки готові повернутися.