Половина біженців виїхали за кордон, решта стали внутрішніми переселенцями.

Кожен четвертий українець змушений був покинути свій дім через російське військове вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Днями українська влада повідомила, що з липня 2022 року було евакуйовано 139 000 жителів Донецької, Харківської та Херсонської областей, які опинилися в зонах бойових дій. У британській розвідці зазначили, що це лише мала частина тієї трагедії, яка спіткала український народ.

"За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями і більше п'яти мільйонів внутрішньо переміщеними особами. При довоєнному населенні в 44 мільйони чверть українців змушені покинути свої будинки в результаті вторгнення Росії", – йдеться в повідомленні.

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Українські біженці - останні новини

На думку Володимира Зеленського, чи варто зараз повертатися в Україну – це самостійне рішення кожного українського біженця. Президент висловив упевненість, що після закінчення війни всі біженці повернуться додому.

Тим часом чиновники попереджають, що післявоєнний план відновлення України багато в чому буде спиратися на демографічну ситуацію. Програма відновлення конкретного населеного пункту буде враховувати, скільки населення в ньому фактично залишилося і скільки готові повернутися.

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