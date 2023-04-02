Біженців з України в Європі стає більше, хоча ситуація на фронті не настільки загрозлива, як раніше.

Кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягла 5 008 482 осіб станом на кінець березня. Це максимальний показник з початку повномасштабної війни, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

У порівнянні з кінцем січня кількість українських громадян, які отримали офіційний захист у країнах Європи, зросла на 185 тисяч осіб.

У розрізі по країнах ситуація з кількістю українських біженців залишається колишньою. Найбільше українців прихистила Польща - 1,577 млн. На другому місці Німеччина - 922 тисячі. У Чехії притулок знайшли 502 тис українців.

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В цілому з початку конфлікту на території Європи було зареєстровано 8 млн 173 тисячі українських біженців - з урахуванням тих, хто вже повернувся додому або поїхав в інші регіони світу.

Українські біженці в Європі - останні новини

З 1 квітня українські біженці в Польщі можуть подати документи на отримання "Карти Побиту" - документа, що дає право тимчасового або постійного проживання в країні. Для біженців це можливість отримати довгостроковий дозвіл на проживання без прив'язки до статусу біженця.

Наприкінці березня парламент Австрії затвердив нові правила працевлаштування українських біженців. Тепер отримати роботу українцям буде простіше - більше не потрібно отримувати попередній дозвіл.

Водночас українські біженці часто стикаються з негативним ставленням до себе в країнах перебування. Так, у Німеччині з'ясувалося, що українці стають жертвами злочинів частіше за інших.

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