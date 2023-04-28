Президент наголосив, що коли Україна переможе, то "усі повернуться, а може навіть більше".

Кожен українець, який перебуває за кордоном, має сам вирішити, коли повертатися на батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив у Києві під час спільного брифінгу із президентами Чехії та Словаччини.

"Я думаю, що відповіді (щодо того, коли повертатися до України – УНІАН) кожна людина робить сама для себе. Хтось повертається, хтось чекає… Тут я не можу давати меседжів, що вони повинні повернутися чи не повинні", - сказав він.

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Президент наголосив, що коли Україна переможе, то "усі повернуться, а може навіть більше".

"Це вибір. Ми – вільна держава. Навіть під час війни. Ми повинні залишатися у цьому виборі свободи. Це право людей", - підкреслив Зеленський.

Українські біженці під час війни

В ООН підрахували, що станом на 4 лютого 2023 року в Європі зареєструвалися близько 4,8 мільйона біженців з України. Пізніше стало відомо, що за підсумками року кількість громадян України за кордоном збільшилася майже на два мільйони осіб, - дані про вісім мільйонів не підтверджуються.

Згідно з останніми опитуваннями, до України хочуть повернутися 76% молодих людей, які виїхали через війну за кордон.

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