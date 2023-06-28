Ентоні Блінкен сказав, що у ВСУ є те, що їм потрібно для успіху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України "знаходиться на своїх ранніх термінах".

"Контрнаступ знаходиться в зародковому стані, і ви чули, як вчора міністр оборони України сказав, здається, що вони ще не направили основну частину своїх сил на цей наступ. І немає ніяких сумнівів в тому, що це непросто, тому що у росіяна були місяці, місяці і місяці, щоб звести оборону. Але ми тільки вчора оголосили про додаткову допомогу Україні", - сказав він, повідомляє прес-служба Держдепу США.

Блінкен сказав, що у ВСУ є те, що їм потрібно для успіху.

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"У тій мірі, в якій Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти. У тій мірі, в якій сили "Вагнера" більше не знаходяться на передовій, це могло б допомогти, тому що вони були ефективні. Вони просто буквально кидають людей в м'ясорубку власного виготовлення Путіна, але це мало ефект. Так що я думаю, що тут є деяка можливість для України", - заявив він.

За його словами, якщо ЗСУ і скористаються видаленням ПВК "Вагнер" з поля битви в Україні, "це буде відбуватися не в найближчі дні, а в найближчі тижні і місяці".

Український контрнаступ - деталі

Міністр оборони Олексій Резніков спростував повідомлення ЗМІ про повільне просування українських військ і заявив, що "головна подія" контрнаступу ще попереду. Як заявив Резніков, звільнення в останні тижні деяких населених пунктів, окупованих Росією, не було "головною подією" в запланованій атаці. Він наполягає на тому, що недавні скромні успіхи проти російських окупантів були просто "попередньою репетицією" набагато більш серйозного удару.

Раніше президент України Володимир Зеленський також визнавав, що прогрес контрнаступу "повільніший, ніж хотілося б", але пояснив, що це не "голлівудський фільм".

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