Міністр оборони України заявив, що коли коли основні дії нарешті розпочнуться, то "всі це побачать".

Міністр оборони Олексій Резніков спростував повідомлення ЗМІ про повільне просування українських військ і заявив, що "головна подія" контрнаступу ще попереду.

Як заявив Резніков в інтерв'ю Financial Times, звільнення в останні тижні деяких населених пунктів, окупованих Росією, не було "головною подією" в запланованій атаці. Він наполягає на тому, що недавні скромні успіхи проти російських окупантів були просто "попередньою репетицією" набагато більш серйозного удару.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Всі все побачать", - сказав Резніков, підтвердивши, що основні резерви військ України, в тому числі більшість бригад, недавно навчених на Заході і оснащених сучасними танками і бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

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Резніков також сказав, що українські сили досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не повідомляв. "Іноді росіяни не повідомляють своєму керівництву, що втратили певний район або територію. Вони бояться доповідати далі своєму начальству", - сказав він.

Водночас міністр оборони попередив, що теперішній контрнаступ контрастуватиме з минулорічним приголомшуючим розгромом російських військ у Києві, на північному сході Харківської області та в Херсоні на півдні.

"Не можна очікувати дива в кожній операції", - підкреслив він.

Також Резніков зазначив, що хоча збройний заколот ПВК "Вагнер" не змінив ситуацію на полі бою, він став "яскравою ілюстрацією" уразливості Росії. "Це допомагає Заходу усвідомити, що вони інвестують в Україну не просто так, що перемога України абсолютно реальна і не за горами", - сказав він.

Український контрнаступ - що відомо

Як повідомляли в Генштабі, українські сили оборони наступають Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і мають успіх під Бахмутом.

Також вранці з'явилася інформація від американських аналітиків про просуванні української армії на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

У той же час експерти відзначали, що поки мова не йде про широкі контрнаступальні дії, оскільки українські сили розвідують оборону ворога на "слабкі місця".

Західні аналітики відзначали, що контрнаступ йде повільніше, ніж хотілося б. На думку Ради нацбезпеки США, причиною є те, що цього разу російські окупанти дійсно добре підготувалися до оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський також визнавав, що прогрес контрнаступу "повільніше, ніж хотілося б". але пояснив, що це не "голлівудський фільм".

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