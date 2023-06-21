Президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес контрнаступу "повільніший, ніж хотілося б", але пояснив, що це не "голлівудський фільм".
"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", - сказав президент в інтерв'ю BBC.
Зеленський зазначив, що військовий прогрес давався нелегко, оскільки Росіяни замінували 200 000 квадратних кілометрів території України.
"Чого б дехто не хотів, зокрема спробами тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", – додав Зеленський.
Він підкреслив необхідність надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в Альянсі. У НАТО позицію України знають.
Також український лідер виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців.
На запитання, як виглядає фінал війни, Зеленський чітко дав зрозуміти, що "перемоги на полі бою необхідні" і що Україна ніколи не сяде за стіл, хто б не був президентом у Москві, якщо російські окупанти залишаться на території України.
"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав він.
Контрнаступ ЗСУ - останні новини
Нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ йде за планом, але закликав не сподіватися на успіхи за день-два-три.
Водночас главком Валерій Залужний також заявив, що операція зі звільнення української території продовжується згідно з планом, заявляв і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що українські війська вели контрнаступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту - на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області. Також в ISW відзначають зміну інформаційної політики щодо висвітлення контрнаступальних дій України з боку російського міноборони.