За його словами, на карту поставлено життя людей.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес контрнаступу "повільніший, ніж хотілося б", але пояснив, що це не "голлівудський фільм".

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", - сказав президент в інтерв'ю BBC.

Зеленський зазначив, що військовий прогрес давався нелегко, оскільки Росіяни замінували 200 000 квадратних кілометрів території України.

Відео дня

"Чого б дехто не хотів, зокрема спробами тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", – додав Зеленський.

Він підкреслив необхідність надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в Альянсі. У НАТО позицію України знають.

Також український лідер виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців.

На запитання, як виглядає фінал війни, Зеленський чітко дав зрозуміти, що "перемоги на полі бою необхідні" і що Україна ніколи не сяде за стіл, хто б не був президентом у Москві, якщо російські окупанти залишаться на території України.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ йде за планом, але закликав не сподіватися на успіхи за день-два-три.

Водночас главком Валерій Залужний також заявив, що операція зі звільнення української території продовжується згідно з планом, заявляв і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що українські війська вели контрнаступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту - на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області. Також в ISW відзначають зміну інформаційної політики щодо висвітлення контрнаступальних дій України з боку російського міноборони.

Вас також можуть зацікавити новини: