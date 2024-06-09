За словами військового експерта, атаки тривають по аеродромах, і "це абсолютно правильно".

Близько двох третин атак українських дронів на відстань понад 1000 кілометрів є успішними. Про це, коментуючи для 24 каналу сьогоднішню атаку аеродрома "Моздок" у Північній Осетії, сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, це доволі хороший показник.

"Нині ще важко сказати щодо пошкоджень, ще немає інформації. Те, що вони долетіли, це важливо. На відміну від інших об'єктів, це аеродром, який має прикриватися ППО", – зазначив експерт. Відео дня

Він вважає, що "у росіян з цим виникли проблеми, адже на відео моменту атаки чути, що загарбники намагаються збити дрони стрілецькою зброєю".

"Окупанти кажуть, що нібито "збили" безпілотники. Вони з'ясовують те, які саме це були БпЛА – збирають уламки тощо. Утім, варто чекати супутникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому. Те, що атаки тривають по аеродромах – це абсолютно правильно, так і потрібно робити", - каже Мусієнко.

Він пояснює, що аеродром "Моздок" характеризується тим, що там розташований МіГ-31К – носій "Кинджалів". Крім того, є Ту-22М3, якими ворог раніше обстрілював Одещину.

"Треба розуміти, що приблизно до "Моздоку" може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти, Десь вона краще, а подекуди – просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів не тому, що немає російської ППО. А тому, що українські військові навчилися та зрозуміли те, як можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога", – резюмував експерт.

Атака на військовий аеродром "Моздок"

У суботу, 8 червня, дрони ГУР вперше долетіли до Північної Осетії й атакували стратегічний аеродром. Джерела УНІАН у спецслужбі підтвердили, що атака дронів на Північну Осетію - це спецоперація ГУР.

У РФ відзвітували, що у районі "Моздок" було нібито збито три БПЛА, які летіли з боку України, при цьому очільник цього російського регіону заявив, що внаслідок збиття "є незначні руйнування".

Як відомо, з російського летовища "Моздок" злітають бомбардувальники Ту-22М3, які потім ракетами завдають масованих ударів по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: