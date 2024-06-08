У Моздоку збито 3 українських безпілотники, метою яких був військовий аеродром.

Українські дрони сьогодні вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". При цьому відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів.

Сьогодні вранці Міноборони РФ відзвітувало про збиття одного українського безпілотника літакового типу, який, як стверджують росіяни, збили над територією Північної Осетії.

Водночас місцеві телеграм-канали писали, що йдеться про Моздок, де розташований військовий аеродром, з якого, зокрема, злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

Пізніше очільник регіону Сергій Меняйло заявив, що в Моздоку збито 3 українських безпілотники, метою яких був військовий аеродром.

Також він додав, що внаслідок збиття безпілотників "є незначні руйнування".

Аеродром "Моздок" - що відомо

На російському аеродромі "Моздок" розміщуються бомбардувальники Ту-22М3, звідки ці літаки злітають, щоб завдавати по Україні масованих ударів ракетами Х-22.

Крім того, з листопада 2023 року по березень 2024 року противник використовував "Моздок" як базу для МіГ-31К під ракети "Кинджал". Зокрема, супутникові знімки за січень 2024 року показували, що на цьому аеродромі стояло два літаки цього типу.

Раніше аналітики зазначали, що окупанти малюють на аеродромі "фейкові" Ту-22М3 і Су-24М/МР.

За словами експертів, Україні потрібно використовувати літаки та важке озброєння для того, щоб наносити удари по російських аеродромах, таких як Балтимор, і для атак по віддалених складах, щоб ускладнити логістику ворога.

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