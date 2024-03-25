Російські нафтовики намагаються покрити скорочення виробництва за рахунок накопичених запасів.

В Росії скоротили виробництво бензину, а нафтові компанії почали розпродувати накопичені запаси після масованих атак безпілотників на НПЗ. Так, виробництво бензину за тиждень, 13–19 березня, впало на 3,9% щодо попереднього тижня та на 5,2% щодо плану випуску – до 779,4 тис. тонн (111,3 тис. тонн на добу), пише "Коммерсантъ" з посиланням на співрозмовників, знайомих зі статистикою.

Зазначається, що мінімальний обсяг виробництва було відзначено 18 березня – 104,7 тис. тонн на день. Це перший тиждень, коли на випуску бензину далися взнаки атаки безпілотників на Нижегородський, Рязанський і Сизранський НПЗ.

Водночас російські нафтовики намагались покрити скорочення виробництва за рахунок накопичених запасів, рівень яких все ще суттєво вищий, ніж рік тому. За словами журналістів, загальний обсяг переробки на російських НПЗ скоротився до лютого поки що лише на 0,5%. Однак у статистиці ще не відображено ефекту зниження випуску на НПЗ Самарської групи, в тому числі атаки на Куйбишевський НПЗ.

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Незважаючи на зниження виробництва, постачання бензинів на внутрішній ринок за тиждень навіть трохи зросло порівняно з попереднім – на 0,3%, до 794,2 тис. тонн. Відвантаження на 2% перевищили випуск. Однак запаси на НПЗ скоротилися на 1,5% (25,5 тис. тонн) порівняно з попереднім тижнем, але становлять майже 2 млн тонн. Завдяки введенню з 1 березня заборони на експорт бензину його запаси, незважаючи на скорочення виробництва, все ще на 153 тис. тонн вищі, ніж рік тому.

Атаки українських дронів на НПЗ

12 березня дрони пошкодили встановлення первинної переробки нафти на Нижегородському НПЗ Лукойлу, пізніше вивели з ладу дві такі установки на Рязанському НПЗ і одну – на Сизранському НПЗ (обидва належать "Роснафті"). Внаслідок атаки безпілотника 23 березня спалахнула установка первинної переробки на Куйбишевському НПЗ "Роснефти".

Раніше УНІАН писав, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту. Однак В Офісі президента України назвали інформацію Financial Times про вимогу США не завдавати ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії фіктивною.

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