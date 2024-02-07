У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на укладення угоди.

Представники Міністерства оборони й Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між президентом України та прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90.

Кліменков відзначив потужну підтримку.

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"Коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року", - зазначається у повідомленні.

Представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

Вказується, що у січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.

"Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні", - додав Кліменков.

Як повідомляв УНІАН, уряд Швеції своїм рішенням поширив дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, які знаходяться у країні на законних підставах.

Було ухвалено поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на українців, які в'їхали і перебували у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року.

Чинне положення означало, що українці, які мають право на тимчасовий захист, можуть його не отримати і будуть змушені повернутися в Україну, тому дію поправки розширили.

Поправка набувала чинності 22 грудня 2023 року.

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