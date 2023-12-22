Поправка набуває чинності 22 грудня.

Уряд Швеції своїм рішенням поширив дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, які знаходяться у країні на законних підставах.

Як йдеться у повідомленні шведського уряду, у квітні минулого року країна ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на українців, які в'їхали і перебували у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року.

Чинне положення означало, що українці, які мають право на тимчасовий захист, можуть його не отримати і будуть змушені повернутися в Україну, тому дію поправки розширили.

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"Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в теперішній ситуації. Ті, хто заслуговує на захист, матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом", – прокоментувала рішення міністр з питань міграції Марія Мальмер Стенергард.

Поправка набуває чинності 22 грудня.

Українські біженці у Європі

У жовтні Євросоюз завершив процедури, потрібні для продовження тимчасового захисту для українських біженців на рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що багато вимушених переселенців почнуть повертатися в Україну, коли в нашій державі буде більш потужна система ППО та відбудеться зменшення підтримки з боку європейських країн.

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