Віртуозу-ракетнику, який служить в районі Вугледару, дуже подобається його робота.

Ракетник 79-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Гагауз" удвох із напарником майже за два роки війни за допомогою протитанкових Javelin американського виробництва знищили понад 40 російських танків, бронетранспортерів та інженерних машин. Ще приблизно два десятки одиниць російської техніки "Гагауз" з побратимом вивели з ладу.

В офіційному інтерв'ю "Гагауз" розповів, що став "метальником" Javelin влітку 2022 року.

"Мені сказали підготуватися, побачив ціль, здійснив пуск... Вдарив, було влучення, з'явився азарт", - розповів він. Боєць зізнається, що полюбив свою роботу – "мочитиме" окупантів, поки йому вистачить моральних та фізичних сил.

Як аналізує Forbes, протягом наступного часу "Гагауз" у середньому щомісяця знищував щонайменше три одиниці російської техніки.

"Може, і більше, якщо відняти час, який він проводить далеко від лінії фронту. Можливо, він підриває російський танк чи бойову машину щотижня, коли перебуває у бою", - зазначає Forbes.

Йдеться про успіхи всього двох людей, які служать на сході України, в районі Вугледару. І це – лише одна з кількох груп Javelin у 79-й бригаді, яка – лише одна з приблизно ста бригад Сухопутних військ України.

"Ці бригади отримали багато тисяч 50-фунтових Javelin вартістю 80 тис. доларів, які можуть вражати транспортні засоби на відстані двох миль за допомогою інфрачервоної головки, що самонаводиться і бронебійної тандемної боєголовки", - пише Forbes.

Як зазначається, у 79-й бригаді є й інші першокласні стрілки Javelin, зокрема молодший сержант Андрій Х., який підбив чотири російські машини під час одного з січневих боїв. Але, мабуть, "Гагауз" – найбільша загроза для росіян.

"Ми завжди працюємо парами, зазвичай, з вогневих позицій у "сірій" зоні – між російськими та українськими лініями", – розповів боєць.

Він управляє 15-фунтовою пусковою установкою Javelin з оптикою "день-ніч". Поки він знаходить і відстежує ціль, його побратим готує боєприпас.

Йдеться, що Javelin — боєприпас типу "вистрілив і забув": щойно він залишає пускову установку, екіпаж має оперативно змінити дислокацію. Це потрібно, щоб не потрапити під "відповідь" противника, а подібні випадки були неодноразово.

"Одному з російських підрозділів, які зазнали обстрілу з боку "Гагауза", не пощастило. Протягом майже двох років 155 бригада морської піхоти Росії марно намагалася захопити Вугледар, одне з міст, які захищає 79 бригада. Дороги та поля навколо Вугледару усіяні уламками російської техніки. Щонайменше 40 із них тут через "Гагауза", - уточнює журналіст.

Українські аси мають високий рівень виживання завдяки інстинктам і відточеним бойовим навичкам, які роблять їх грозою росіян.

Автор публікації наголошує, що лише США надали Україні 10 тис. ракет Javelin, перш ніж наприкінці минулого року республіканці у Конгресі США "перекрили" допомогу Україні.

На сьогодні українці за допомогою Javelin знищили тисячі танків, бойових машин та іншої техніки приблизно з 14 тисяч таких одиниць, які Росія втратила в Україні.

"Якщо є щось, що може перемогти "Гагауза", то це американська республіканська партія, яка протягом кількох місяців відмовлялася голосувати за додаткову допомогу Україні. Допомогу, яка включатиме додаткові ракети Javelin", - йдеться в статті.

ПТРК Javelin - що відомо

Javelin розроблявся у 80-ті роки у США і створювався спеціально для того, щоб знищувати радянські танки. З урахуванням їх особливостей, тактики використання та навіть місцевості, де Javelin буде їх знищувати. У часи Холодної війни у Пентагоні розуміли, що найімовірніший наступ СРСР проходитиме у Європі й передбачатиме масоване використання бронетехніки. Тому була потрібна максимально проста у використанні зброя, яка буде знищувати цілі на середній дальності видимості. Тому дальність пострілу Javelin становить 2,5 км, що є середнім значенням прямої видимості. Ракета має "м'який пуск" щоб не травмувати оператора, який стріляє з плеча.

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