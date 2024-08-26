Міст у районі села Кариж значно пошкоджено.

Російські війська побудували нову понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Вона знадобилася після української атаки на міст у селищі Кариж.

Супутниковий знімок переправи в Глушківському районі публікує Радіо Свобода. На ньому можна побачити, що вже третій міст у регіоні зазнав серйозних пошкоджень, які роблять проїзд важкої російської техніки неможливим.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що останній міст через річку Сейм фактично знищений. "Автомобільний рух усіма трьома мостами через Сейм оголошується закритим", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Бої в Курській області

Нагадаємо, що 6 серпня українські сили зайшли на російську територію і стрімко просунулися вперед. Незабаром стало відомо, що вони почали завдавати ударів по мостах через Сейм.

Про першу атаку росіяни заявили 15 серпня, тоді під ударом опинився міст у населеному пункті Глушково. Уже наступного окупанти повідомили про його знищення.

18 серпня "прилетіло" в міст біля селища Зване, а вже невдовзі - в останній міст у селі Кариж.

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