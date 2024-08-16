Росіяни заявляють, що Україна атакує міст у селі Зване.

Міст через річку Сейм у Курській області зруйновано, українські війська намагаються захопити Глушківський район.

Про це сьогодні вдень заявив радник губернатора Курської області Роман Альохін. Він також написав у своєму Telegram-каналі, що українські сили б'ють по мосту в селі Зване.

"Курська область. Глушкове. Міст через річку Сейм знищено ЗСУ. Також противник завдає ударів по мосту в селі Зване Глушківського району. Противник перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району по річці Сейм", - пише Альохін. Відео дня

Російські воєнкори пишуть, що знищити міст могли за допомогою HIMARS або боєприпасів сімейства MLRS. Частину Глушківського району вже відрізано - селища Теткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Зазначається, що в Глушківському районі логістика тримається на дорозі 38К-040, яка і проходить через цей міст. Його руйнування ускладнює можливість вибити українські сили, якщо вони закріпляться на березі. Також у мережі пишуть про нібито оточення близько 700 військових РФ в одному з районів.

Міст у Глушковому

Нагадаємо, вчора російські Telegram-канали повідомляли, що по цьому мосту завдають ударів. У мережі опублікували кадри наслідків - можна було побачити ями в покритті мосту і пошкоджений відбійник.

Керівник аналітичної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв у розмові з блогером Майклом Накі сказав, що в цьому районі лише три мости - у селищах Глушкове, Зване і Кариж. Якщо Збройні сили України зможуть їх знищити, то їм буде простіше взяти під контроль більшу територію регіону, зокрема селище Теткіне.

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