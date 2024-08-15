Росіяни вважають, що удар могли завдати з HIMARS.

У ніч на четвер, 15 серпня, по мосту в селищі Глушково Курської області завдали удару. Цей міст проходить через річку Сейм.

Відео пошкодженої конструкції опублікували в російських провоєнних Telegram-каналах. На ролику можна побачити пошкоджені відбійники і глибокі ями, що залишилися на покритті. Міст є важливою ланкою логістики регіону, тому влада вирішила евакуювати весь Глушківський район.

Автор відео заявляє, що міст намагаються знищити. "Ми знаходимося на мосту Глушково, де були великі прильоти. Міст намагаються знищити. Можливо, це HIMARS", - каже він.

Бої в Курській області

Як відомо, масштабна військова операція на території Росії почалася 6 серпня. Відтоді українській армії вдалося значно просунутися і взяти в полон велику кількість російських солдатів, в тому числі прикордонників та строковиків.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про створення першої військової комендатури в Курській області.

Як пише Financial Times, представники України та Російської Федерації вже починають проводити переговори про обмін військовополоненими.

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