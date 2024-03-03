Десантники зазначили, що окупанти намагаються вибити їх.

Захисники України в Новомихайлівці Донецької області активно відбивають атаки російських окупантів. Цей населений пункт залишається одним із найгарячіших місць на фронті.

"Продовжуємо зривати плани окупантів і зупиняти їхні штурмові спроби в Новомихайлівці", - йдеться в повідомленні бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Десантники зазначили, що черговий штурм росіян закінчився для окупантів втратами в живій силі та бронетехніці.

Крім того, бійці показали яскраві кадри знищення піхоти і техніки противника.

"І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору", - підкреслили українські воїни.

Також бійці вказали, що Новомихайлівка залишається "одним із найгарячіших місць російсько-українського фронту", і війська противника докладають "максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр із цього населеного пункту".

Бої на Таврійському напрямку - останні новини

2 лютого бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за минулу добу на Таврійському напрямку знищено 336 російських окупантів і 38 одиниць техніки ворога.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник завдав 22 авіаудари, один ракетний удар, здійснив 53 бойові зіткнення, 1157 обстрілів і 130 ударів дронами-камікадзе.

Вас також можуть зацікавити новини: