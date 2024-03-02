Про це повідомив бригадний генерал.

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 336 російських окупантів та 38 одиниць їхньої техніки.

Про це повідомив бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник завдав 22 авіаудари, один ракетний удар, вчинив 53 бойові зіткнення, 1157 обстрілів та 130 ударів дронами-камікадзе.

Командувач наголосив, що наші захисники та захисниці стримують ворожі атаки і проводять активні дії на визначених напрямках.

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"Загальні втрати ворога за минулу добу становлять: у живій силі - 336 осіб (вбитими і пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це чотири танки, 12 ББМ, шість артсистем, один ПТРК, чотири засоби ППО, 10 автомобілів та одна одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 258 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили також 3 склади боєприпасів і ще 2 важливі об'єкти росіян", - поінформував Тарнавський.

Також він додав, що за останні дві доби взято в полон загалом 10 російських окупантів.

Перший день весни виявився болісним для ворога

Минулої доби, 1 березня, ЗСУ ліквідували ще 960 російських солдатів на фронті. Таким чином, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.

Також ЗСУ знищили за добу 14 танків, 29 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, п'ять засобів ППО, один літак, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

Минулої доби, 1 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами сталось 82 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак, на Бахмутському напрямку бої велись в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. Ворог здійснив 8 атак, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 24 штурми в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку боєзіткнення були в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. ЗСУ відбили 29 спроб росіян прорвати оборону наших військ.

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