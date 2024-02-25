Генштаб заявив, що ворог 39 разів намагався прорвати оборону саме там.

Цієї доби Росія скерувала увагу на нову ділянку фронту: пік боїв перекинувся у район Новомихайлівки (це Мар’їнський напрямок, Донецька область).

Саме там, як уточнив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті, армія окупантів 39 разів намагалася прорвати оборону наших військ. Тоді як загалом на добу припало 84 бойових зіткнень з противником.

Також Росія намагалася атакувати в районі населеного пункту Терни Донецької області (Лиманський напрямок). Там ЗСУ стримали 3 спроби ворога.

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На Бахмутському напрямку також "гаряче". Силами оборони відбито 13 атак Росії. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку війська ОСУВ "Таврія" відбили 14 атак. Бої тривали в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку градус боїв був нижчим - відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви (теж Донецька область).

На Запорізькому напрямку ЗСУ стримали 5 атак військ РФ в районі Роботине.

На Херсонському напрямку Росія намагалася реалізувати 2 штурми, але нічого не досягла. Наразі воїни ОСУВ "Одеса" тримають за собою позиції та ефективно ведуть оборону, попри спроби окупантів атакувати. Останні, як уточнив Генштаб, мають на цьому напрямку значні втрати.

Втрати Росії майже дійшли до антирекорду

Сьогодні зранку Генштаб оновив статистику втрат окупантів: Україна майже подолала нову "червону межу", знищивши упродовж доби 810 ворогів.

Власне, загальні втрати РФ на фронті становлять 409 820 осіб. Ймовірно, саме 26 лютого Генштаб повідомить у статистиці, що ворог перетнув ще одну позначку та дійшов за кількістю втрат до 410 тисяч плюс.

Також серед знищеного на фронті відомо про 16 ворожих бойових броньованих машин та вісім танків, 29 артилерійських систем, 23 одиниці автотехніки тощо.

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