Було знищено 20 одиниць військової техніки противника.

На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони. За останню добу втрати окупаційних військ РФ склали 248 осіб, з яких 84 – безповоротні.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зазначив, що протягом минулої доби ворог 23 рази атакував позиції українських та здійснив 717 обстрілів. Також окупанти завдали 23 авіаударів.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні – 84, поранені – 163, полон – 1)", – додав він.

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За словами Тарнавського, було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів окупаційних військ РФ.

Втрати Росії в Україні

Вранці 30 вересня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили 278 130 солдатів. З них 470 було ліквідовано за попередню добу.

Ворог зазнає вагомих втрат і в техніці. Так, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 4,7 тисяч танків, біля 9 тисяч броньованих машин, понад 5 тисяч безпілотників, тисячі артилерійських систем та інших видів техніки.

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