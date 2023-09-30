Також наші захисники знищили майже сто одиниць різноманітної ворожої техніки.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 470 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, загальні бойові втрати агресора серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2023 року орієнтовно склали 278 тисяч 130 осіб.

Також нашим захисникам вдалося знищити майже сотню одиниць військової техніки росіян. У тому числі й 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, завдяки чому загальна кількість "приземлених" БПЛА уже сягнула 5006 одиниць.

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Також минулої доби Силами оборони було знищено:

38 артилерійських систем (усього - 6447);

4 ворожих танки (усього - 4691);

12 бойових броньованих машин (8984);

2 реактивних систем залпового вогню (796);

один засіб протиповітряної оборони (537);

18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8854) ;

2 одиниці спеціальної техніки (932).

На жаль, без змін минулої доби залишилася кількість знищених російських літаків (315) і гелікоптерів (316); кораблів і катерів (20) і підводних човнів (1). Також не довелося збивати крилаті ракети, тож кількість знищених залишилася на рівні 1529 одиниць.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом доби уразили кілька районів зосередження російських окупантів та їхню техніку. Серед іншого, під удар українських захисників потрапили ворожі ЗРК, РЕБ і артилерійські засоби.

Загалом, російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції на кількох напрямках на сході на півдні, але успіху не мали. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.

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