Сили оборони України за минулу добу ліквідували 470 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Таким чином, загальні бойові втрати агресора серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2023 року орієнтовно склали 278 тисяч 130 осіб.
Також нашим захисникам вдалося знищити майже сотню одиниць військової техніки росіян. У тому числі й 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, завдяки чому загальна кількість "приземлених" БПЛА уже сягнула 5006 одиниць.
Також минулої доби Силами оборони було знищено:
- 38 артилерійських систем (усього - 6447);
- 4 ворожих танки (усього - 4691);
- 12 бойових броньованих машин (8984);
- 2 реактивних систем залпового вогню (796);
- один засіб протиповітряної оборони (537);
- 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8854) ;
- 2 одиниці спеціальної техніки (932).
На жаль, без змін минулої доби залишилася кількість знищених російських літаків (315) і гелікоптерів (316); кораблів і катерів (20) і підводних човнів (1). Також не довелося збивати крилаті ракети, тож кількість знищених залишилася на рівні 1529 одиниць.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, протягом доби уразили кілька районів зосередження російських окупантів та їхню техніку. Серед іншого, під удар українських захисників потрапили ворожі ЗРК, РЕБ і артилерійські засоби.
Загалом, російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції на кількох напрямках на сході на півдні, але успіху не мали. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.