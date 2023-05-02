Стверждення Пригожина неправдиве, підкреслив речник Командування Сил територіальної оборони.

Ватажку російської приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину, якого ЗМІ називають "кухарем" диктатора РФ Володимира Путіна, привиділася загибель командувача Силами територіальної оборони Збройних сил України Ігоря Танцюри.

Така інформація від Пригожина неправдива, розповів речник Командування Сил територіальної оборони Денис Зелінський "Суспільному". Спікер додав, що "всі живі та здорові". "Ми офіційно спростовуємо це твердження (Пригожина про нібито загибель Танцюри - Ред.). Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди…", - зазначив співбесідник.

Раніше Пригожин стверджував, що 2 травня о 13:25 артилеристи-"вагнерівці" під Бахмутом поцілили у бронеавтомобіль, у якому міг знаходитися Танцюра.

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"Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами ПВК "Вагнера" при підході резервів з населеного пункту Часів Яр в населений пункт Бахмут був знищений бронеавтомобіль, в якому, ймовірно, знаходився... Танцюра, який прямував у Бахмут. Зараз уточнюємо цю інформацію", - заявив "кухар" Путіна.

Бої за Бахмут сьогодні - прочитайте важливе

Росіяни вже тривалий час безуспішно намагаються взяти Бахмут під повний контроль і зазнають величезних втрат. 2 травня спікер Східного угруповання військ армії України Сергій Череватий розповів, що за добу на Бахмутському напрямку було 17 боїв.

Речник додав, що було ліквідовано 106 супротивників, а понад 120 - поранені. Череватий підкреслив, що найбільших втрат зазнала ПВК "Вагнера". Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять приблизно 191 420 окупантів.

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