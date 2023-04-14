"Кухар Путіна" зазначив, що тепер необхідно закріпитися на вже окупованих територіях.

Ватажок приватної військової кампанії"Вагнер" Євген Пригожин раптово закликав Кремль оголосити про закінчення війни. Він вважає за необхідне вже закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

"Для влади (Росії - УНІАН) і для суспільства в цілому необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми дійсно їх досягли. Ми перемололи величезну кількість бійців ЗСУ і можемо самі перед собою відзвітувати про те, що завдання СВО виконано. Теоретично Росія цю жирну точку вже отримала шляхом знищення великої частини активного чоловічого населення України, шляхом залякування іншої її частини, яка втекла до Європи. Росія відрізала Азовське і великий шматок чорного моря, захопила жирний шматок території України і створила сухопутний коридор до Криму", - йдеться в повідомленні.

За його словами, зараз російським військам залишається "намертво закріпитися, закогтися на тих територіях, які вже є". При цьому він заявив, що "якщо раніше Україна була частиною колишньої Росії, то тепер це абсолютно національно-орієнтована держава", що є проблемою.

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Пригожин виступив проти будь-яких переговорів з Києвом і вважає найкращим варіантом - бойове зіткнення. Він припустив, що якщо ЗСУ досягне успіху, то в Росії почнеться занепад, що спричинить зміни в російському суспільстві.

ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо

Найманці "кухаря Путіна", завербовані по російських в'язницях, використовуються у війні проти України в якості"гарматного м'яса". Так, "вагнерівці" безуспішно вже не перший місяць намагаються захопити місто-фортецю Бахмут. Біля міста поля засіяні трупами росіян, а Пригожин на тлі гори тіл загиблих заявив, що його найманці будуть воювати до останнього.

Нещодавно він заявив про нібито захоплення понад 80% Бахмута. У свою чергу спікер східного угруповання ВСУ Сергій Череватий спростував твердження Пригожина. За його словами, росіяни таким чином намагаються показати хоч якусь перемогу в місті, яке намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

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