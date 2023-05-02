Супротивник втратив понад 100 окупантів, зазначив спікер Східного угруповання військ української армії.

На Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боїв між українськими воїнами та російськими загарбниками.

Було ліквідовано понад 100 загарбників, абсолютна більшість з них - члени російської приватної військової компанії "Вагнера", розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його даними, також були поранені понад 120 окупантів. "За цю добу 106 окупантів було знищено на напрямку Бахмута, 127 зазнали поранень. Абсолютна більшість - це якраз з угруповання "Вагнера". А от завдають вже удари - це артилерія ворога, 348 раз за цю добу вони завдали удари по наших позиціях, - це регулярні збройні сили…", - сказав спікер.

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Раніше Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку проти захисників України воюють 25,6 тис. російських окупантів.

Бої за Бахмут - новини, які сьогодні варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити Бахмут та зазнають дуже серйозних втрат. Наприкінці квітня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився, що за 100 метрів просування через дефіцит снарядів його посіпаки втратили 94 особи.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні становлять приблизно 191 420 окупантів.

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