Бійці ЗСУ зазначають, що російські окупанти ненавидять українську артилерію.

Важке озброєння, яке постачає Захід, завдає значної шкоди лініям оборони противника в запеклих боях під Бахмутом, розповіли українські бійці Reuters.

Як зазначив один з командирів підрозділу, ЗСУ "дуже покладаються" на важку артилерію, в тому числі на польські гармати Krab і американську самохідну гаубицю M109. Він зазначив, що навіть одне знаряддя може повністю перевернути ситуацію, адже за допомогою навіть одного такого знаряддя можна зупинити атаку.

"Головне - цілитися туди, куди потрібно. Вони (росіяни) ненавидять нашу техніку. Це те, що ми отримуємо від наших перехоплень. Ми чуємо, що продовжуємо їх мучити, і вони продовжують здогадуватися, скільки у нас залишилося боєприпасів", - зазначив боєць.

Відео дня

Бої за Бахмут

Цього місяця українські сили взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка поблизу Бахмута. Зараз на підступах до міста тривають важкі бої, окупанти намагаються повернути собі втрачені позиції.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив плани України щодо деокупації Бахмута.

Він, зокрема, розповів, що українські сили сконцентруються на перекриванні всіх шляхів постачання окупантів на цьому напрямку. оточать місто, і тільки потім увійдуть в нього.

Вас також можуть зацікавити новини: