Українські сили мають перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут, каже очільник розвідки.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення Бахмута на Донеччині і ще низки населених пунктів. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив плани України щодо деокупації населеного пункту.

В інтерв'ю the Warzone він зазначив, що після повернення під контроль Кліщіївки під Бахмутом, з якої відкривається вигляд на місцевість, українські сили сконцентруються на перекриванні всіх шляхів постачання окупантів на цьому напрямку.

"Наступний крок – перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут. Практично ця операція, що ми ведемо, дуже схожа на операцію росіян, коли вони брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в нього", – сказав Буданов.

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Голова військової розвідки підтвердив, що операція в Бахмуті спрямована на те, щоб стримати російські сили та не дати їм посилити Бердянський та Мелітопольський напрямки.

"Звичайно, і це дало результат, якого ми хотіли. Наприклад, нещодавно росіяни передислокували свій єдиний резерв – 25-ту армію, яка нещодавно була створена і ще не завершила створення. Зараз його передислокували приблизно на північ від Бахмута, і саме там його планують поховати. Це близько 15 тисяч чоловік. Це не так багато. І крім цього, загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові сили в район Бахмута, що, звісно, ​​виснажує їхні ресурси з інших напрямків, таких як південь", – додав він.

Бахмутський напрямок - яка ситуація на фронті

Цього місяця українські сили взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка поблизу Бахмута. Британська розвідка пояснювала, що цей тактичний успіх наблизив захисників України до одного з основних шляхів постачання ворога.

Наразі Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута та дають відсіч ворогові, який прагне повернути втрачене положення у звільнених населених пунктах.

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