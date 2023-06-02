Росіяни зі зброєю в руках йдуть захищати свою країну, і вони мають на це право, вважає Данілов.

Російські добровольці, що воюють на боці України, ведуть бої в районі прикордонних населених пунктів Бєлгородської області РФ Шебекіно, Нова Таволжанка та інших.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ці рейди свідчать про те, що процес фрагментації Росії, який активізувався після вторгнення окупантів в Україну, триває.

"Це ж (бої на прикордонні – УНІАН) не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках йдуть захищати свою країну. І ми вже звикаємо до цього, звикаємо до ситуації, яка була пов’язана з росіянами. Я неодноразово наголошував, мають право. Чому ні? Чому маємо страждати тільки ми? Я не знаю, від чого вони нас "звільняли", але я точно розумію, від чого будуть звільняти ті росіяни, які на сьогодні б’ються на території Російської Федерації. І я більш ніж впевнений, що це тільки початок", – наголосив він в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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На переконання Данілова, схожі інциденти відбуватимуться й в інших населених пунктах Росії. Країна-агресор вже змушена застосовувати для продиції цим рейдам регулярну армію, але приховує це.

"Далі буде. Я думаю, що це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що у них там відбувається. То вони дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Дивна країна! Що я можу сказати? … Періодично там все це (задіювання армії – УНІАН) ж відбувається. Інша справа, що вони це все ніколи не показують. Ви пам’ятаєте, свого часу, коли Путін заходив до влади, то за його вказівкою взагалі зносили у Москві цілі будівлі. Тому тут немає чому дивуватися", – каже секретар РНБО.

Бої в Бєлгородській області РФ - що відомо

Бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії", що воюють на боці України, дедалі частіше здійснюють рейди в прикордонні області Росії. В Офісі президента прогнозували, що такі рейди під час українського контрнаступу відбуватимуться іще частіше.

Аналітики американського ISW зауважували, що серйозних спроб встановити контроль над територією РФ під час цих рейдів бійці підрозділів, створених з російських добровольців, не здійснювали. В ГУР МО розповідали, що під час таких рейдів збирається важлива для української розвідки інформація.

Вчора в "РДК" оголосили, що розпочали "другий етап операції" на території Бєлгородської області, та повідомили про бойові дії в районі прикордонного населеного пункту Шебекіно, які, за повідомленнями підрозділу, тривають і сьогодні.

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